Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 13. gün geride kaldı. İki ülke arasında anlaşmayı sağlamak üzere gerçekleştirilen 3 müzakereden de dünyaya nefes aldıracak ateşkes kararı çıkmadı. Bu gelişmelerin akabinde Rusya'nın başlattığı işgalin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.

Rusya, Ukrayna'nın farklı kentlerine saldırılar düzenlerken, Salı günü saat 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başlanmıştı. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların 13’üncü gününde gece saatlerinde ise Ukrayna'nın başkent Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.

BM Ukrayna'daki bilançoyu duyurdu: Gerçek sayı çok daha fazla Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını açıklayarak, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inandıklarını bildirdi.

Ukrayna '11 binden fazla Rus askeri öldü' dedi, ABD yalanladı Rusya-Ukrana arasında devam savaşta Ukrayna Rus kayıplarını açıklamış ve 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. ABD istihbaratı Ukrayna'nın verdiği rakamları yalanlayarak, 3 bin Rus askerinin hayatını kaybettiği açıkladı.

AB, Rus işgaline karşı harekete geçti: Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'ya yolu açtı Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaların başlatıldığını belirterek üyelik için uzun bir yolda ilk adımın atıldığını belirtti.

Putin: Ukrayna'da sadece profesyonel askerler var Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı videoda kadınlar gününü kutlarken, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine de değindi.

Ukrayna: Zelenskiy Putin ile görüşmek istiyor Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Putin ile görüşmek istediğini duyurdu.