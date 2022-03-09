Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kurucu komutanı Riyad Esad Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik şöyle konuştu: Ukrayna savaşı orta ve uzun vadede Suriye’de tüm dengeleri altüst edebilir. Öncelikle Putin büyük bir Rus imparatorluğu hayali kurduğunu söylemeliyim. Bu çerçevede uluslararası gelişme ve zaafları çok iyi değerlendirdi ve tarihinde ilk defa Ruslar’ı Akdeniz’e indirdi. Suriye ile ilgili planları uzun vadeli idi. Bu kapsamda Esad kadar PKK-PYD’den de faydalanmak istiyor. Bu nedenle şu an PKK işgalindeki bölgenin %70’lik kısmında Rus askeri ve bayrağı var. Ancak bu strateji ABD ile kavga ederek değil yapılan gizli ittifakla tatbik ediliyor. Ukrayna krizinin Donbass’tan öte geçmesi ve tüm ülkeye taşması her şeyi değiştirdi. Bu durumdan Esad kadar PKK-PYD projesi de etkilenir. Terör koridoru ve kurulmaya çalışılan korsan devlet planını da siyasi, askeri veya ekonomik açıdan derinden etkiler. Krizlerden beslenen ve küresel planlarla Suriye’yi bölen terör örgütünün bir başka krizle silinmesi şansı doğar. Türkiye, bu süreçten PKK-PYD tehdidi dâhil çok önemli kazanımlarla çıkacak.

Esad rejimi tarafından evine atılan roketten soba yaptı Suriye'de yaşayan Alaattin Osman, Esad rejiminin 1 yıl önce düzenlediği saldırıda evinin ortasına düşen roketi sobaya çevirerek ailesini ısıtmaya çalışıyor.