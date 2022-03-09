Türkiye Gazetesi

ABD Avrupa Komutanlığı yaptığı açıklama ile, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Polonya'nın daveti ve General Wolters'ın talimatıyla ABD Avrupa Komutanlığı ile Afrika Komutanlığının uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağı bildirildi. Söz konusu bataryaların "tamamen savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada füzelerin hiçbir şekilde saldırı maksatlı olmadığına işaret edildi.

PENTAGON "PEK MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı.

Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak MİG-29 kararı Rusya'nın NATO'ya üye olması halinde savaşla tehdit ettiği bir diğer ülke olan Polonya'dan dikkat çeken bir açıkalma geldi. Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna için istediği elindeki tüm MİG-29 jetleri Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne teslim etme hazır olduklarını duyurdu.

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyecek! Polonya Cumhurbaşkanı, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu sebeple Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini açıkladı.