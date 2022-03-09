Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlatmış olduğu işgal girişimi 14’üncü günde de devam ediyor. Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara aldırış etmeyen Rusya bölgedeki ilerleyişini sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Rusya’ya tarihindeki en ağır yaptırım paketini uyguladıklarını söyledi. Biden, "ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşında bölgede yaşanan sıcak gelişmeler…

10.40: Rusya kontrolündeki Enerhodar kentinde insanı koridor açıldığını ve yönetimin geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Sivillerin tahliyesi devam ediyor.

10.00: Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

09.58: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduk.

09.56: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek.

09.41: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı operasyonlarında görev alan bazı Rus askerleri, Ukrayna için stratejik öneme sahip televizyon kanallarını ve radyo istasyonlarını kontrol altına almaya başladı.

09.10: İngiltere Savunma İstihbaratı biriminden yapılan açıklamada, "Ukrayna hava savunması, Rusya'nın modern savaş uçakları karşısında önemli başarı elde etti. Rus güçleri Kiev'in kuzeyindeki çatışmalarda önemli atılım yapamadı" denildi.

08.39: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk bayraklı veya sahipli 23 gemideki 83 personelin tahliye edildiğini bildirdi.

08.30: Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

08.00: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ukrayna limanlarında bekleyen; Türk bayraklı/sahipli 23 gemideki 83 denizcimiz tahliye edildi. Tahliye talebi olan diğer personel için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar yürütülmektedir. Rus limanlarında yük operasyonları Azak denizi limanları hariç devam etmektedir." denildi.

07.41: NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO ülkeleri Savunma Bakanları’nın Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmeler ışığında 16 Mart tarihinde video konferans yoluyla olağanüstü bir toplantı düzenleyecekleri duyuruldu.

07.20: Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22’ye çıktı.

07.05: ABD Avrupa Komutanlığı, 2 adet Patriot bataryasının savunma amaçlı olarak Polonya'ya gönderileceğini açıkladı.

06.45: Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Çernobil Nükleer Santralinin veri sistemleriyle iletişimin kesildiğini duyurdu. Santral artık BM gözlemcilerine veri iletmiyor. Kurum tesiste Rus koruması altında çalışan Ukraynalı personel için endişe duyduğunu belirtiyor.

06.28: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "B"den "C"ye düşürdü.

05.00: Sumı'dan tahliye operasyonu başarıyla sona erdi. 5 bin kişi otobüsle, bin kişi özel araçlarıyla şehri terk edip Poltava'ya ulaştı.

04.10: Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.

03.00: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul olmadığını açıkladı.

01.00: ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi çerçevesinde savaş gemilerinin Karadeniz'e geçmesini engelleyerek, güçlü adımlar attığını söyledi.

00.19: Dünya devlerinden art arda Rusya açıklamaları geldi. Ukrayna'ya desteğini belirten dev şirketler Rusya'dan çekildiklerini duyurdu. Şirketlerden bazıları McDonald's, Starbucks, Coca-Cola.

00.01: Polonya makamlarının tüm MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Ramstein'deki hava üssüne konuşlandırmaya ve ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.