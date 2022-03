Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki saldırıları devam ederken sığınakta kalan bir çocuğun şarkı söylediği anlar ilgi gördü. Karlar ülkesi animasyon filmindeki Let It Go şarkısını söyleyen 7 yaşındaki Amelia Anisovych’in performansı sığınaktaki diğer bölge sakinleri tarafından büyük beğeni topladı. İlgiyle dinlenen küçük kızın şarkı söylediği anlar annesinden izin alarak sosyal medya hesabında paylaşıldı. Amelia'nın videosu sosyal medyada büyük ilgi görerek 99 bin kez paylaşıldı.

AMELİA KARDEŞİYLE POLONYA’YA ULAŞTI

Amelia ve 15 yaşındaki erkek kardeşi Misha’nın Polonya’ya ulaştığı öğrenildi. Polonya’da büyükannesiyle güvende olan Amelia’nın annesi Lilia ve babası Roman’ın Kiev’de kaldığı belirtilirken küçük kızın annesi, “Amelia'nın çok yetenekli ve tatlı bir melek olduğunu her zaman biliyordum. Şimdi tüm dünya biliyor. Çocuklarıma veda ettiğim için çok üzgünüm ama onların güvende olduğundan emin olmak şu anda yapılacak en mantıklı şeydi” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’daki sığınakta şarkı söyleyen küçük kız viral oldu

