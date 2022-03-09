Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Bombardımanlardan kaçan siviller mülteci olarak diğer ülkelere kaçmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’yı terk eden sivillerin sayısının 2 milyona ulaştığını açıkladı.



Birleşmiş Milletler (BM)’nin duyurduğu rakama göre ülkesini terk eden sivillerin sayısı 2 milyona ulaştı.

Savaştan kaçan siviller güvenli noktalara sığınmaya çalışıyor. İngiltere 300 Ukraynalı mültericiye vize verildiğini duyurdu. İngiltere’nin mülteci alım süreci yavaş ve seçici şekilde ilerliyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı savaştan kaçan Ukraynalılar ve akrabalarının başvuru sayısının 17 bin 700 olduğu ve incelemeye alındığı kaydededildi.

600 MÜLTECİNİ FRANSA’DA MAHSUR KALDI

Fransa’nın Manş Denizi kıyısındaki liman kenti Calais’te 600 mültecinin mahsur kaldığı belirtildi. Mahsur kalanların birçoğunun evrak eksikliği nedeniyle geri çevrildiği açıklandı.

Fransız yetkililer, BBC'ye verdiği demeçte, yaklaşık 300 kişinin İngiltere'ye geçmeye çalışırken engellendiğini söyledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: ÜLKEYE KONTROLSÜZ GİREMEZLER

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukraynalılar için elinden geleceğini yapacağını açıklamasında belirtmiş ancak ülkeye kontrolsüz giremeyeceğini dile getirmişti.

Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası BM raporuna göre Polonya’ya geçti. Bunu sırayla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

İngiltere'deki marketlerde Rus ürünlerine boykot İngiltere'de bulunan büyük zincir marketlerde Rus ürünlerine boykot başladı. Söz konusu marketlerin raflarından Rus ürünlerini kaldırdığı öğrenildi.

Yaptırımlar sözde kalıyor: İngiltere Rusya’dan 2,5 milyar dolarlık doğal gaz alacak ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Ukrayna’ya düzenlediği geniş çaplı askeri harekât sebebiyle Rusya’ya ağır iktisadi yaptırımlar başlattı. Türkiye yaptırım uygulamayacağını açıklarken, öyle görünüyor ki bu ülkeler de iktisadi menfaatleri zarar göreceği için bir şekilde kendi yaptırımlarını aşmanın bir yolunu bulacak.