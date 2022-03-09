Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta 14. güne girilirken Ukrayna’da hayatını kaybeden anne ve iki çocuğun hikayesi ortaya çıktı. Kiev yakınlarındaki Irpin’den kaçmaya çalışırken yanındaki iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden 43 yaşındaki Tatyana Perebeynos’un AP tarafından dünyaya servis edilen fotoğraf ile savaşın simgelerinden biri haline gelmişti.

KAÇARKEN BOMBALARIN HEDEFİ OLDULAR

Rusya’nın ateşkes ilanından sonra bomba atmasıyla iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Perebeynos’un daha önce Donetsk'teki şiddetten kaçan üst düzey bir muhasebe müdürü olduğu belirtildi. 9 yaşındaki kızı Alise ve 18 yaşındaki oğlu Nikita ile birlikte bombalar sonucunda hayatını kaybeden Perebeynos’un, yol kenarında yatarken çekilen fotoğrafları ise savaşın soğuk yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

İKİNCİ KEZ SAVAŞTAN KAÇTILAR

Çevresinde çok sevilen biri olarak tanınan 43 yaşındaki annenin savaştan üç gün önce Gürcistan’da iş seyahatinde olduğu ve geleceği hakkında şakalar yaptığı aktarıldı. Bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan Perebeynos ve ailesinin dört yıl önce de çocuklarının güvenle yaşamalarını istedikleri için Donetsk'teki ayrılıkçı güçlerden kaçarak Ukrayna’nın başkenti yakınlarındaki Irpin’e taşındığı vurgulandı. Perebeynos’un çok nazik ve cana yakın bir kişiliği olduğu ve çevresi tarafından çok sevildiğinin altı çizildi.

Rusya gizli belgeleri ifşa etti! Ukrayna Donbas’a saldıracak iddiası Rusya ve Ukrayna savaşında 14’üncü geride kaldı. Bölgede çatışmalar devam ederken, ortaya birçok iddia atılıyor. Bunlardan biride Ukrayna'nın ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a saldırmaya hazırlandığı iddiası. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını iddia ederek gizli belgeleri açıkladı.