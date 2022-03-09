Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tanklar ve zırhlı araçlarla 65 kilometre uzunluğunda bir konvoy oluşturan Rusya işgal kuvvetleri, kutup soğuklarıyla boğuşuyor. Kiev ve Harkiv civarında hava sıcaklığı eksi 10 derecede seyrediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bölgede hissedilen sıcaklık ise eksi 20 derece. Bölgeyi etkileyen şiddetli soğuklar, en çok işgal kuvvetlerini etkiliyor.

Kiev ve Harkiv civarında hava sıcaklıkları eksi 10 derecede seyrediyor.

Konvoy, Ukrayna ordusunun direnişi, araçlardaki arızalar ve yakıt tedarikindeki aksaklıklardan dolayı günlerdir yerlerinde çakılı halde bulunuyor. Daha önce İngiltere ordusunda binbaşı olarak görev yapan Kevin Price, mevcut durumda işgalcilerin tanklarının 40 tonluk “dondurucular”dan farksız olduğunu ifade etti. Price, hava şartlarının, mart ayında böyle bir soğuk beklemeyen, kutup soğuklarına alışık olmayan Rusya askerlerinin moralini bozacağını ifade etti. Savunma uzmanı Glen Grant da, “Tank, motor çalıştırılmazsa kışın geceleri buzdolabı gibi olur” uyarısında bulundu.

Yakıt tedarikindeki zorluk sebebiyle Rus ordusunun tankları çalıştırmasının beklenmediğini ifade eden Baltık Güvenlik Vakfı yetkilisi Grant, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, “Hızlı bir şekilde yakıt tedarik edilmez ve konvoy hareket etmezse, birçok Rus askeri donarak ölmemek için pes edebilir. Aracın içinde durup ölmeyi beklemezler. Aptal değiller” dedi.

Kutup soğukları Rus kuvvetlerini zorladığı gibi bombardımanlardan dolayı ülkeden kaçmaya çalışan Ukraynalı mültecileri de etkiliyor.

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