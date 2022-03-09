Türkiye Gazetesi

Pandemi öngörüleri tutan milyarder Bill Ackman’dan korkutan ‘3. Dünya Savaşı’ uyarısı geldi. Hedge fonu yöneticisi Ackman Twitter'dan yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından yeni bir dünya savaşının çoktan başlamış olabileceğini söyledi.

Ocak 2020’de pandemi ihtimali hakkında kâbuslar gördüğünü belirten Ackman Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Ancak herkes benim deli olduğumu düşünüyor gibiydi. Şimdi de benzer kabuslar görüyorum" ifadelerine yer verdi.

Üçüncü Dünya Savaşı’nın çoktan başlamış olabileceğini belirten Ackman, “Biz bunu idrak etmekte yavaş davranmış olabiliriz" dedi.

Batı dünyasını hedef alan Ackman, "Rusya'da sıcak bir savaşa girmeyi engellemeden önce çok fazla şey yapabilirdik" ifadelerine yer verdi.

Ackman ABD'nin, "Rusya'dan petrol alma saçmalığını ve savaşı fonlamayı durdurabileceğini, Avrupa'nın da ilkbaharda gaz talebinin azalmasıyla birlikte bu sürece uyum sağlayabileceğini" söyledi.

"BATI PUTIN'İ KIŞKIRTTI"

Ackman, Batı’nın en iyi silahlarını, istihbaratını ve insansız hava araçlarını Ukrayna’ya sağlamanın NATO üyelerine sahaya asker koymadan Ukrayna'ya yardım etme olanağı sağlayacağını söyledi.

Putin’in nükleer silahlara yönelmediği sürece, doğru silahlara ve kaynaklara sahip Ukraynalıların savaşı kazanmak için gereken her şeye sahip olduklarını kanıtladıklarını belirten Milyarder hedge fonu yöneticisi, “Daha fazlasını yapmamamızın nedeni Putin'i kışkırtma korkumuz gibi görünüyor" görüşlerine yer verdi.

Ancak Ackman, Batı’nın Rusya’nın ilerlemesini engelleyen silahları Ukraynalılara sağlayarak halihazırda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kışkırttığını söyledi.

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