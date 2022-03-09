Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.
Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
Almanya Rus gazından vazgeçemedi! Yaptırımlara doğal gaz ve petrol ayarı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuklarını açıkladı. Scholz, Rus enerjisini almaya devam etmeleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği füzeler 35 yıllık çıktı Rusya'nın işgali karşısında Ukrayna'ya destek için Almanya'nın bölgeye gönderdiği 'Strela' füzelerinin bir bölümünün kullanılamaz durumda olduğu iddia edildi.