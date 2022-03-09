Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. İki lider ardından basın toplantısı düzenledi. Başbakan Scholz, ülkesinin Ukrayna'nın ekonomisinin dirençli olması için yıllardır mali yardım yaptığını söyledi. Ukrayna'ya insani yardımların yanında silah da verdiklerini anımsatan Scholz "Somut olarak başka ne yapabileceğimizi iyi düşünmemiz lazım. Buna kesinlikle savaş uçakları dahil değil" dedi.

"RUS HALKI DA ACI ÇEKİYOR"

Olaf Scholz, transatlantik müttefiklerinin Avrupa'nın güvenliğine yaptığı katkı için müteşekkir olduklarını aktararak "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını Avrupa ve barış düzeni için bir dönüm noktası. Bu saldırıyla uluslararası hukuk ihlal edildi. Ukrayna'da şehirlere, okullara, evlere saldırılıyor. Savaş bölgesinde Ukrayna halkının acısı bizi sarsıyor. Şimdi ihtiyacımız olan çatışmaların durmasıdır. Rusya Devlet Başkanı'na çağrım 'kanın akmasını durdurun, Rus askerlerini geri çekin' Bu Ukrayna halkı için bir felakettir. Rus halkı da bu savaştan acı çekiyor" diye konuştu.

"KRİZ DİPLOMATİK YOLLA ÇÖZÜLMELİ"

Almanya Başbakanı, krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu ihtilafa askeri çözüm aramanın anlamı yok. İhtiyacımız olan şey diplomatik çözüm. Bu sebeple uluslararası ortaklarımızla eşgüdümlü çalışıyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde çözüm bulunmasını, bu durumdan bir çıkış yolu bulunmasını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Scholz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Rusya'yı kınadığını anımsatarak, "Uluslararası toplum (Rusya'nın) bu tutumunu kabul etmeyecek ve rıza göstermeyecektir. Bu önemli ve savaşın ilerlemesini sağlayanlar bunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ BAĞIMLILIĞIMIZ ABD'YE GÖRE ÇOK FARKLI"

Rus enerjisinin ithalatının yasaklanmasına ilişkin soru üzerine ise Avrupa'da fosil hammaddenin ithalatındaki bağımlılığın ABD ve Kanada'dan çok farklı olduğunu belirterek, bu konuyu çok daha önce aralıkta gündeme aldıklarını söyledi. Scholz, petrol ve doğal gaza alternatifler bulmak gerektiğini, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın önemine işaret ederek, bu konuda hidrojeni Kanada'dan almak istediklerini kaydetti.

TRUDEAU: UKRAYNA'YA SİLAH VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da ülkesinin Ukrayna'ya silah ve malzeme vermeyi sürdüreceğini belirterek, şunları söyledi: Gelecek günlerde Ukrayna'ya insansız hava araçları ve kameralar sağlayacağız. Ukrayna'nın her şekilde desteklenmesi gerek. Ortaklarımızla birlikte çalışmalıyız ve gerilimin yükselmesine katkıda bulunmamaya özen göstermeliyiz.

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'ye geliyor Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Almanya Rus gazından vazgeçemedi! Yaptırımlara doğal gaz ve petrol ayarı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuklarını açıkladı. Scholz, Rus enerjisini almaya devam etmeleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.