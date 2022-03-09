Türkiye Gazetesi

Rusya ile 14 gündür kanlı bir savaşın içerisinde olan Ukrayna'da barışın dili konuşulmaya devam ediyor. Öyle ki; hava saldırılarıyla birçok sivilin de hedef haline getirilip öldürülmesi sonrası hava sahasının kapatılması çağrısını ısrarla yineleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e destek, sanat yolu ile geldi. Kiev Klasik Orkestrası, Zelenskiy'in talebine destek olmak amacıyla klasik müzik konseri düzenledi.

Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen konserde, Kiev Klasik Orkestrası, Ukrayna milli marşının yanı sıra ülkeye özgü eserleri çaldı.

Zelenskiy ve Ukraynalıların yabancı devletlerden Ukrayna hava sahasını kapatılmasına yönelik isteğine destek vermek amacıyla düzenlenen konserde, dünya klasiklerinden eserlere yer verildi.

Az sayıda Ukraynalı da soğuk havaya rağmen Özgürlük Meydanı'ndaki konseri dinledi. Ukrayna bayrakları taşıyan dinleyiciler sık sık Ukrayna lehine sloganlar attı. Rus güçlerinin abluka altına almaya çalıştığı Kiev'deki konseri çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci de takip etti.