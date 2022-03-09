Türkiye Gazetesi

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rus ordusunun 24 Şubat’ta kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklamada bulundu. Şirketin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Rus işgalcilerin düşmanca eylemleri sonucunda Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi. Bölgede devam eden saldırılar sebebiyle santralde güç kaynağının yeniden başlatılması için onarım çalışmaları imkansız hale geldi. Ukrayna tarafından durumun izleniyor ve bütün süreçler hakkında bilgilendirme yapılacak" denildi.

"ACİLEN ARIZA ONARILMALI"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da santrali ve oradaki bütün nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü duyurdu. Bakan Kuleba "Uluslararası toplumu, Rusya’dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum" dedi. Çernobil’deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba "Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin’in barbarca savaşı bütün Avrupa’yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı" ifadelerini kullandı.



Rus güçlerinin eline geçen Çernobil'de radyasyon seviyesi yükseldi Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu, Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nde aşırı radyasyon seviyelerinin kaydedildiğini duyurdu.



Rusya Çernobil'e girdi: Avrupa için büyük tehlike Dün sabah saatlerinde Ukrayna'ya giren Rus ordusu, savaşın ikinci gününde Çernobil'i ele geçirdi. Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğu iddia edilirken, ABD'den Rusya'ya sert tepki geldi.