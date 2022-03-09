Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşında 14. gün geride kalırken, karşılıklı bilançolar ağırlaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, Ukrayna'da Rus ordusunun içinde zorunlu askerlik yapanların da savaştığını açıkladı. Putin ise 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, böyle bir durumun olmadığını dile getirmişti.

"UKRAYNA'DA 8 YERLEŞİM BİRİMİNİ KONTROL ALTINA ALDIK"

Rusya ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'da 8 yerleşim birimini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, gün içinde Ukrayna'ya ait 49 askeri altyapı tesisinin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, Ukrayna'da toplam 2 bin 786 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini aktararak, "Bunların arasında, 953 tank ve çeşitli zırhlı araç, 101 çok namlulu roketatar, 351 obüs ve havan topu, 718 özel askeri araç ve 93 insansız hava aracı (İHA) bulunuyor." dedi.

Ukrayna ordusuna ait 137 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, S-125 ve 81 radar istasyonunun yok edildiğini belirten Konaşenkov, "Bu, Ukrayna ordusunun sahip olduğu uzun ve orta menzilli füze sistemlerinin yüzde 90'dan fazlasıdır." ifadesini kullandı.

"Askeri havaalanlarının yüzde 90'ı devre dışı bırakıldı"

Ukrayna'nın askeri havaalanlarının yüzde 90'ının devre dışı bırakıldığını belirten Konaşenkov, "Özel harekat başlamadan önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 250'ye yakın uçak ve helikopteri var idi. 89 askeri uçak ve 57 helikopter karada ve havada Rusya Hava Kuvvetlerince yok edildi." dedi.

Konaşenkov, bazı uçakların Romanya'ya konuşlandırıldığını ve savaşta yer almadığını söyledi.

"BAZI RUS ASKERLERİ ESİR DÜŞTÜ"

Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna'da Rus ordusu içinde zorunlu askerlik yapanların da savaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef, Ukrayna topraklarında özel askeri operasyona katılan Rusya Silahlı Kuvvetleri birliklerinde zorunlu askerlik yapanların yer aldığına dair kanıtlar tespit edildi. Bu askerlerin neredeyse tamamı Rusya'ya getirildi."

Öte yandan, zorunlu askerlik yapanlar dahil bazı Rus askerlerin esir düştüğünü belirten Konaşenkov, bu askerlerin serbest bırakılması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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