Türkiye Gazetesi

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri dahil Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı açıklandı.

Açıklamada Ukrayna'daki durumun insani yönlerine dikkat çekilen görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Scholz’a “sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için insani koridorlar düzenlemeye yönelik önlemler ve milliyetçi oluşumların, sivillerin güvenli tahliyesini önleme girişimleri” hakkında bilgi verdiği ifade edildi. Görüşmede temasların çeşitli düzeylerde devam etmesi kararlaştırıldı.



Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğiz Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti. Scholz, Rusya'ya doğalgaz ve petrol yaptırımı uygulayıp uygulamayacaklarıyla ilişkin de konuştu.



Almanya Rus gazından vazgeçemedi! Yaptırımlara doğal gaz ve petrol ayarı Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrol ürünlerini bilinçli olarak yaptırımlardan muaf tuttuklarını açıkladı. Scholz, Rus enerjisini almaya devam etmeleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.