Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Pencap eyaletinde dehşet verici bir olay yaşandı. Mianvali şehrinde ikamet eden ve iki yıl önce evlenen Şahzaib Han ve Mashal Fatima çiftinin kız bebekleri oldu. Ancak erkek çocuk isteyen baba, kız olduğunu öğrenince öfkeden deliye döndü. Bu sebeple karısına kızgın olan şahıs, onlara sert davranmaya başladı.

Fatima, evladına zarar vereceği endişesiyle bebeği babasına teslim etmedi. Geçen pazar Şahzaib Han, bebeği annesinin kucağınan kaptı. Ardından diğer odaya götürerek silahla dört el ateş etti. Zanlı kaçarken annenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 günlük kızın öldüğünü söyledi.

Güvenlik güçleri, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Polisler şahsı ararken bu yaşanılanlar ülke gündemine oturdu. Başta kadınlar olmak üzere onlarca kişi, şüphelinin cezalandırılması için eylem yaptı. Şahıs "Mianvali canavarı" diye adlandırıldı.

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