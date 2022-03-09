Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika Brüksel'deki Ottowa Güvenlik ve Savunma Konferansı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BÜTÜN DÜZENİ YOK ETTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa'da barışı paramparça ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'ya karşı acımasız bir savaş başlattığını belirten Jens Stoltenberg "Bu savaş sadece uluslararası hukuka karşı değil, barış ve güvenliğimizin bağlı olduğu bütün uluslararası kurallara dayalı düzeni yok etmeye çalışıyor" dedi.

"DEHŞETLE İZLİYORUZ"

Putin'e seslenen Stoltenberg “Bu savaşı durdur. Kuvvetlerini geri çek. Diplomasiye dön. Artan sivil kayıpları, şehirlerin ve altyapının anlamsız yıkımı, büyük insani krizi dehşetle izliyoruz. Bu hepimiz için yürek parçalayıcı" diye konuştu.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteğini artıracağını belirten Stoltenberg "Savaşın Rusya'ya olan maliyetini artırmak, caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek için müttefikler Ukrayna'ya daha fazla askeri, insani ve mali yardım sağladı. Ukrayna'nın BM Şartı'nda yer alan kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için bu destek verildi. Yaptırımlar ile Rus şirketlerini, bankalarını ve enerji tedarikçileri ile Putin'e yakın oligarkları hedef aldık" ifadelerini kullandı.

"NATO TOPRAKLARINI SAVUNACAĞIZ"

NATO'nun çatışmaları Ukrayna'nın ötesine sıçramamasını sağlamak sorumlu olduğunu vurgulayan Jens Stoltenberg "Çünkü böyle bir durum Ukrayna ve hepimiz için daha da tehlikeli, yıkıcı ve ölümcül olur. Dolayısıyla müttefikler, ittifakımızın doğusundaki savunma varlığını binlerce asker, yüzlerce uçak ve gemiyle önemli ölçüde artırıyor. Son haftalarda oradaki varlığımızı ikiye katladık. NATO topraklarının her karışı korunacak ve savunulacak . Hepimiz, Ukrayna kuvvetlerinin Rus işgaline karşı cesurca direnme biçiminden ilham alıyoruz. Moskova şiddet ve saldırganlıkla ne elde etmeye çalışıyorsa başarısız olacak. Zaten başarısız oluyor" şeklinde konuştu.

"PUTİN, AVRUPA VE KUZEY AMERİKA'YI BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"

"Putin, Rusya sınırlarında daha az NATO istiyor" diyen Stoltenberg, sözlerini şöyle noktaladı: Putin, Avrupa ve Kuzey Amerika'yı bölmeye çalışıyor ama her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Avrupa ülkelerini Rus petrolü ve gazıyla rehin tutmak istiyor. Bunun yerine ülkeleri tedariklerini çeşitlendirmeye zorluyor. Putin, Ukrayna'daki özgürlük ve demokrasi ateşini söndürmek istedi. Ancak önümüzdeki günler ve haftalar ne kadar karanlık olursa olsun bu ateş yanmaya devam edecek. Avrupa ve Kuzey Amerika bu ateşi canlı tutmaya yardımcı olacak. Ortağımız Ukrayna ile dayanışma içindeyiz.

Milli imkanlarla geliştirdiler: İlk kez NATO ülkesine ihraç edildi Türk savunma sanayii her geçen gün gelişiyor. Dünyanın gözü Türkiye’de geliştirilip üretilen askeri sistemlere çevrilmiş durumda. İlk kez Türkiye, bulut altı insansız hava araçlarında kullanılan bir kamera sistemini NATO üyesi bir Avrupa ülkesine ihraç etmeyi başardı.

NATO'dan skandal paylaşım: Fark eder etmez sildiler! Rusya-Ukrayna savaşında 13. güne girilirken NATO, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. NATO tarafından paylaşılan fotoğrafta Ukraynalı kadın askerin kamuflajında Nazi sembolü olan ‘kara güneş’in bulunması tepki çekti.

NATO üyelerinin savunma bakanları olağanüstü toplanacak Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle NATO ülkelerinin savunma bakanları 16 Mart tarihinde video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.