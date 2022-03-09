Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin bilgi verdi. Polonya'ya sevk edilen Patriot'lara ilişkin de konuşan Pentagon yetkilisi, "Patriot bataryaları Polonya'ya konuşlandırıldı. Nerede oldukları ve operasyon durumlarına ilişkin detaya girmeyeceğim ama Polonya'dalar ve bunlar için personel görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

Yetkili, bu sistemlerin tamamen savunma amaçlı, Polonya ile istişare edilerek ve onların daveti üzerine sevk edildiğini aktardı.

TALİMAT ABD SAVUNMA BAKANI AUSTİN'DEN

Bu bataryaların gönderilme talimatının ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından verildiğine dikkati çeken yetkili, bu sevkiyatın ABD'nin NATO Antlaşmasının 5. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

EUCOM önceki akşam yaptığı yazılı açıklamada, Austin'in talimatı ve EUCOM Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın emri üzerine komutanlığın uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağını bildirmişti.

ABD ile Polonya arasında "Ukrayna'ya uçak gönderme" konusunda bazı yaklaşım farkları olduğu ortaya çıkmış, Polonya söz konusu uçakları Ukrayna'ya doğrudan değil, ABD'nin Almanya'daki askeri üssüne teslim edebileceğini açıklamıştı.

Pentagon ise söz konusu uçakların doğrudan ABD eliyle Ukrayna'ya teslim edilmesi olasılığını, sahada uygulanması pek mümkün olmayan bir durum olarak tanımlamıştı.

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