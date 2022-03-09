Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çocuk ve doğum hastanesine hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırı sonrası Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, hava sahasının kapatılması çağrısını yinelerken Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. BM Rusya'ya; hastanelere, sağlık çalışanlarına ve ambulanslara yönelik saldırıların derhal durması çağrısı yaparak, "Hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı." mesajını verdi.

24 ŞUBAT'TAN BU YANA 516 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mariupol’deki doğum hastanesine yönelik sarsıcı hava saldırısı haberini yakından takip ettiklerini söyledi.

Hastanelere, sağlık çalışanlarına ve ambulanslara yönelik saldırıların derhal durması çağrısı çapan Dujarric, "Hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol’deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Zelenskiy, "Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin." demişti.

BM'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 24 Şubat'tan beri 516 kişi hayatını kaybetti, 908 kişi ise yaralandı. Ülkeden ayrılan sayısı ise 2,2 milyonu geçti.

BM Genel Sekreteri'nden uyarı: Savaşın küresel yansımaları olacak BM Genel Sekreteri Guterres, savaş sebebiyle fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerin bedellerinin gelişmekte olan ülkeler tarafından karşılanamayacağını söyleyerek, savaşın küresel yansımaları konusunda uyardı.

BM Ukrayna'daki bilançoyu duyurdu: Gerçek sayı çok daha fazla Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 474 sivilin öldüğünü, 861 sivilin yaralandığını açıklayarak, gerçek sayının ise çok daha fazla olduğuna inandıklarını bildirdi.

BM, savaşın Ukrayna'ya bilançosunu açıkladı: Ölü ve yaralı sayısı 1200'ü geçti Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

BM'den Ukrayna açıklaması: 1 milyon 735 bin 68 mülteci komşu ülkelere geçti Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.