Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, "Altın pasaport" içi son kararı verdi. Avrupa vatandaşlığının satılamayacağını savunan üyeler, söz konusu uygulamanın kaldırılması için sunulan raporu, oy çokluğu ile kabul etti. Rapor, 12'ye karşı 595 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Raporun yasal süreç başlatacak olması nedeniyle AB Komisyonunun altın pasaport uygulamasıyla ilgili yeni bir yasal düzenleme teklifi hazırlaması gerekiyor.Raporda altın pasaportlara etik, yasal ve ekonomik açıdan itiraz edildiği, uygulamanın AB güvenliğine tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

"AB VATANDAŞLIĞI SATILAMAZ"

Milletvekilleri, oylamadan önceki konuşmalarında "AB vatandaşlığının satılamayacağını" belirterek son haftalarda Rus oligarklara getirilen yaptırımları hatırlattı. Milletvekilleri, Rus vatandaşlarının acilen yatırım karşılığı vatandaşlık veya oturum izni uygulamalarının dışında tutulmasını talep etti.

Kabul edilen metinde yatırım karşılığı oturum izni verilmesini sağlayan ve "altın vize" olarak bilinen uygulamaya da AB genelinde düzenleme getirilmesi gerektiği belirtildi.

Altın vizenin daha sıkı kontrollerden sonra verilmesi talep edilen raporda para aklama, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı gibi suçlarla daha iyi mücadele edilmesi istendi. AB içinde Bulgaristan, Kıbrıs Rum kesimi ve Malta'nın "altın pasaport", 12 ülkenin ise farklı koşullarda yatırım karşılığı oturum izni" uygulaması bulunuyordu.

Bulgaristan, şubatta yaklaşık 9 yıldır devam eden "altın pasaport" uygulamasına son vermişti. Kıbrıs Rum kesimi ise şu anda sadece Kasım 2020 öncesinde yapılan başvuruları değerlendiriyor.

AB içinde 2011 ile 2019 arasında 130 bin kişinin bu iki uygulamadan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar avro elde ettiği belirtiliyor.

Rus milyarderler, AB'nin yaptırım listesine alındı Avrupa Birliği, 14 oligark ile Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesine yaptırım uygulama kararı aldı. Bu kişiler arasında Formula 1 pilotu da yer alıyor.

AB'den Rus gazı bağımlılığına çözüm: Plan hazır! AB, enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için planı hazırladı. Söz konusu plana göre; Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarı 1 yıl içinde 3'te 2 oranında azaltılacak.

AB, Rus işgaline karşı harekete geçti: Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'ya yolu açtı Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ın adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaların başlatıldığını belirterek üyelik için uzun bir yolda ilk adımın atıldığını belirtti.