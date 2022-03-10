Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Ukrayna’daki savaş tam hızıyla devam ederken, bazı özel askerî kuruluşlar Ukrayna’ya gelmek isteyenlere çılgınca teklifler sunmaya başladı. Özel askerî ve güvenlik endüstrisinde çalışanlara hizmet veren Silent Professionals “Aileleri giderek daha şiddetli bir çatışmadan kurtarmaya yardımcı olmak için günlük iki bin dolara varan bir meblağ, artı bonus ile Ukrayna’ya gitmeye istekli kişiler arıyoruz” diye iş ilanı yayınlandı.

İŞ ZORSA, FİYAT ARTAR

Ancak, çoğu savaşma ve öldürme yeteneğine sahip eski askerlerin Ukrayna’ya gitmesinin, savaşın ortasında bol hatalara ve kargaşaya sebep olabileceği belirtiliyor. Amerikalı yazar ve özel askerî şirket uzmanı Robert Young Pelton “Bazı kişiler aileleriyle Ukrayna’dan çıkarılması için 30 bin ila 6 milyon dolar para harcamayı göze alıyor” diyor.

Ukrayna’da faaliyet gösteren ABD merkezli istihbarat ve güvenlik danışmanlık firması Mosaic’in CEO’su Tony Schiena ise “Tahliyelerin bedeli işin karmaşıklığına bağlı. Daha fazla sayıda insan olduğunda risk artıyor. Çocuklar ve ailelerle tahliyeler daha zor oluyor” dedi.

RUSYA DA GETİRİYOR

Rus paralı askerlerin Ukrayna’da her yerde olduğu söylenirken Afrika’da ve diğer ülkelerde görev yapan eski ABD paraşütçü Sean McFate, paralı askerlerin çoğalmasının iyi olduğu kadar kaos ve kargaşaya da yol açabileceğini belirterek “Paralı askerler, tarihsel olarak kâr için çatışmayı uzatır” ifadelerini kullanıyor.

SEKTÖR BÜYÜYOR

Bununla birlikte para karşılığında savaş bölgelerine gidenlerin hepsi savaşçı değil. Eski bir ABD özel kuvvetler subayı olan Mykel Hawke “Gönderdiğim adamların çoğu doktorlar, doktor asistanları, sağlık görevlileri, hemşireler ve eski özel harekât görevlileri - ya da özel harekât dışı görevliler” diye konuştu.

Aerospace & Defense News’de yayınlanan rapora göre, 2020’de yaklaşık 224 milyar dolar olan küresel özel askerî ve güvenlik endüstrisinin 2030’da 457 milyar doların üzerine çıkacağı belirtildi.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, işgale karşı savaşmak için gelen yabancılara vatandaşlık verileceğini duyurdu.

Putin yalanlamıştı: Rusya zorunlu askerlik yapanları da savaştırıyor Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya'da zorunlu askerlik yapan vatandaşların Ukrayna'da savaştırıldıklarını yalanlamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan tam aksi bir açıklama geldi. Bakanlık, Ukrayna'da Rus ordusunun içinde zorunlu askerlik yapanların da savaştığını açıkladı.

Rusya için yeni tehlike: Askerleri tanklarda donarak ölebilir Ukrayna'da tanklar ve zırhlı araçlar konvoyunda bulunan Rus askerleri dondurucu soğukla boğuşuyor. Yakıt tedarikinde aksaklıklar yaşayan Rus işgal güçleri sorun giderilmezse dondurucu soğuğun etkisiyle ölüm riski ile karşı karşıya kaldı.