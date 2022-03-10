Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Ülke basınında yer alan habere göre, İngiliz ordusundan bir sözcü, "izinsiz" olarak ortadan kaybolan bazı askerlerin, savaşmak için Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini söyledi ancak bu askerlerin "kişisel olarak" da Ukrayna'ya gitmiş olabileceğini belirtti.

Sözcü, emirlere itaat etmeyen askerleri, İngiltere'ye dönmeleri için aktif ve güçlü şekilde teşvik ettikleri ifadesini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce tüm hizmet personelinin "bir sonraki ikinci bir emre kadar Ukrayna'ya seyahat etmesinin yasak olduğunu" açıklamıştı.

Bu durumun, "hizmet personeli izinli olsun ya da olmasın" geçerli olduğunu ifade eden bakanlık, Ukrayna'ya seyahat eden personelin "disiplin ve idari sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını bildirmişti.

İNGİLİZ DIŞİŞLERİ BAKANI DESTEKLEMİŞTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, 27 Şubat'ta Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarını "kesinlikle" destekleyeceğini ifade etmişti.

Truss'un ifadelerinin ardından açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise "Uygun şekilde eğitilmedikçe, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz, Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar olduğunu düşünüyorum." demişti.

Ukrayna'ya yardım etmenin birçok yolunu olduğuna işaret eden Wallace, isteyenlerin bağışta bulunabileceğini, gönüllü olabileceğini veya İngiltere Silahlı Kuvvetlerine katılabileceğini belirtmişti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Tony Radakin de İngiliz ordu mensuplarının ve İngiliz vatandaşlarının savaşmak için Ukrayna'ya gitmesinin "hem yasa dışı hem de yararsız" olduğunu söylemişti.



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