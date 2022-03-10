Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 15. gününde devam ederken Rus ordusunun saldırıları hız kesmeden sürüyor. Rus birlikleri düzenledikleri hava saldırılarında dün akşam saatlerinde bir çocuk hastanesini vurdu ve 17 kişi yaralandı.

Ukrayna üyelik için AB'ye yaptığı başvurundan istediği yanıtı alamazken ABD'den Rusya'ya ilişkin korkunç bir uyarı geldi. Beyaz Saray, Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceğini söyledi.

'AKLA HAYALE SIĞACAK BİR TARAFI YOK'

Ukrayna'da ABD'nin biyolojik silah laboratuvarları olduğu ve kimyasal silah geliştirdiği şeklindeki yanlış iddialarını not aldıklarını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Çin'in de bu komplo teorilerini dile getirdiğini görüyoruz. Bunun akla hayale sığacak bir tarafı yok." ifadesini kullandı.

Psaki bu iddiaların da Rusya'nın uzun dönemli dezenformasyon kampanyalarından biri olduğunu belirterek ABD'nin Kimyasal Silahlar Anlaşması ve Biyolojik Silahlar Anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve bu tür silahları geliştirmediğini söyledi.

RUS MUHALİF VE ESED ÖRNEĞİ

Rus muhalif Aleksey Navalny'ın zehirlenmesinde kimyasal silah kullanan ülkenin Rusya olduğunun altını çizen Psaki, "Suriye'de sürekli kimyasal silah kullanan Esed rejimini desteklemeye devam eden de Rusya, uluslararası hukuk yok sayarak uzun süredir biyolojik silah geliştiren de Rusya." değerlendirmesini yaptı.

'YANILTMA OPERASYONUNA KARŞI GÖZÜMÜZÜ AÇIK TUTMALIYIZ'

Tüm bunların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı için ürettiği bahaneler olduğunu savunan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Rusya şu anda da yanlış iddialarda bulunuyor ve görünen o ki Çin de bu propagandayı destekliyoruz. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya biyolojik silah kullanma ya da bu silahları kullanmak için yanıltma operasyonu düzenleme ihtimaline karşı hepimiz gözümüzü açık tutmalıyız." uyarısında bulundu.

Enerji savaşları: Batı, Rusya'ya karşı bütün kozlarını oynuyor ABD, Rusya'dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklama kararı alırken, İngiltere yıl sonuna kadar ithalatı sonlandıracaklarını açıkladı. Enerji devleri bir bir Rusya'dan çekilirken, Almanya yaptırımlarda acele edilmesine tepkili. Çin ise Rus hisseleri için harekete geçti.

BM'den Rusya'ya çağrı: Hastaneler hiçbir şekilde hedef olmamalı Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir çocuk ve doğum hastanesini hava saldırısıyla vurması üzerine tepki gösteren Birleşmiş Milletler, hastanelerin hiçbir şekilde hedef olmaması gerektiğini söyleyerek çağrıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, Türkiye ara buluculuğunda yarın Antalya'da görüşecek. Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şehre geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da 1 saat sonra Antalya'da olacak.