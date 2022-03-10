Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa’da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği” ifade edildi.
Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılmayacağının belirtildiği açıklamada “Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak.” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Ukrayna krizi fiyatlara yansıdı: Petrol son 14 yılın zirvesine çıktı!
ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığı haberleri fiyatlara yansıdı. Arz tedarikinin sekteye uğrayacağı endişesinin hakim olduğu petrol piyasasında fiyatlar son 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Rusya Ukrayna için Suriye'den yabancı savaşçılar topluyor iddiası ABD basını tarafından Rusya'nın Ukrayna savaşı için Suriye'den daha önce yabancı şehir savaşı tecrübesi olan savaşçılar topladığı iddia edildi.