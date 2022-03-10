Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırı girişimi devam ederken bölgeden çok sayıda patlama ve ölüm haberleri geliyor. Esir düşen Rus askerlerinden de çarpıcı açıklamalar geldi. İnterfax Ukrayna Haber Ajansında düzenlenen toplantıda, Ukrayna’nın Çernigiv bölgesinde esir alınan Rus Silahlı Kuvvetlerinin 15. Aleksandrovskiy Tugayı'na bağlı askeri istihbarat biriminin 7 subayı hazır bulundu.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun izlediği toplantıda, esir tutulan Rus askerler Ukrayna’ya geliş süreçlerini anlattı.

Subay Sergey Galkin, 2013’ten beri Rusya’nın Samarskaya eyaletinde konuşlandırılan tüfek biriminde sözleşmeli olarak askeri görevde yer aldığını söyledi.

Belarus’ta ortak tatbikata katılacakları gerekçesiyle 1 Şubat’ta birim olarak tüm kadronun, demir yoluyla Bryanskaya eyaletine tahliye edildiğini aktaran Galkin, burada ormanlık alanda kurulan kampta kaldıklarını belirtti.

'TELEFONLARIMIZ, KİMLİKLERİMİZ TOPLANDI ERTESİ SABAH YOLA ÇIKTIK'

Galkin, yaklaşık 3 gün kampta kaldıktan sonra Ukrayna’ya saldırı planından haberdar olduklarını belirterek "Komutanımız, içtima sırasında başkomutan (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in Ukrayna’ya saldırı ve başkent Kiev’i işgal konusundaki emrini okudu. Telefonlarımız, kimliklerimiz toplandı. Ertesi sabah yola çıktık.” dedi.

Ukrayna’nın Çernigiv eyaleti sınırına yaklaşırken araçlarının bataklık içinde kaldığını ve birimdekilerin bir kısmının söz konusu araçların güvenliğini sağlamak için başında beklemeye devam ettiğini anlatan Galkin, “Bu sırada bölge sakinleriyle karşılaştık. Bizim keskin nişancının ateş açmasıyla çatışma yaşandı. Yerel halkın elinde çok sayıda silah olduğunu gördük. Bizim evimize geri dönmemizi istediler. Biz de aslında o anda teslim olmaya karar verdik.” diye konuştu.

'GERİ DÖNDÜĞÜMÜZDE ONA KARŞI DURACAĞIZ'

Diğer bir subay Vladimir Rasskazov da ordudaki arkadaşlarına “Silahlarınızı bırakın.” çağrısı yaparak “Ayrıca Putin'e seslenmek istiyorum. Kendisini Ukrayna’ya saldırılarını durdurmaya çağırıyorum. Çünkü biz geri döndüğümüzde ona karşı duracağız.” ifadesini kullandı.

Ukrayna güçleri tarafından esir alınan söz konusu subayların görev yaptığı tugayın daha önce Kırım’ın işgalinin yanı sıra Suriye’de askeri polis olarak görev aldıkları belirtiliyor.

Ukrayna '11 binden fazla Rus askeri öldü' dedi, ABD yalanladı Rusya-Ukrana arasında devam savaşta Ukrayna Rus kayıplarını açıklamış ve 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. ABD istihbaratı Ukrayna'nın verdiği rakamları yalanlayarak, 3 bin Rus askerinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Ukrayna duyurdu: 11 binden fazla Rus askeri öldürüldü Ukrayna Savunma Bakanlığı, 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.