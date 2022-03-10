Türkiye Gazetesi

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

NATO GENEL SEKRETERİ TÜRKİYE’YE GELİYOR

Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

NÜKLEER TESİSLERİN GÜVENLİĞİ KONUŞULACAK

Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

Dünyanın gözü Türkiye'de: Kritik Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesi sona erdi Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kameraların karşısına geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi.