Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi. Kritik zirve sonrası bakanlardan önemli açıklamalar gelmeye başladı.

ZİRVE SONUÇSUZ KALDI

Zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kameraların karşısına geçti. İki dışişleri bakanı birbirini suçlarken Antalya Zirvesi'nden 'barış' çıkmadı.

“ŞARTLAR OLUŞURSA MASAYA OTURABİLİRİZ”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Putin ile masaya oturma çağrısına cevap veren Lavrov, şartların oluştuğu takdirde görüşmenin yapılabileceğini duyurdu.

“KRİZİ ÖYLE BİR ÇÖZECEĞİZ Kİ...”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD ve Batı'nın yaptırım kararlarına çok sert tepki göstererek, "Krizi öyle bir çözeceğiz ki bir daha Batılı iş ortaklarına ihtiyacımız olmayacak" ifadelerini kullandı.

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