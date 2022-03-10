Türkiye Gazetesi

Herkes Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği şu günlerde gündem olan yeni uydu fotoğraflarını konuşuyor. Yeni uydu görüntüleri, işgalden bu yana Ukrayna'nın büyük bir kısmının uzun geceler boyunca karanlığa gömüldüğünü ortaya koyuyor.

NASA UKRAYNA’NIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre; NASA'nın paylaştığı görüntüler, Rusya'nın işgalinden öncesine denk gelen 3 Şubat'ta ve savaşın devam ettiği 9 Mart Çarşamba günü Ukrayna'da gece yayılan ışık miktarını karşılaştırıyor.

Savaştan önce çekilen görüntü

İŞGALDEN SONRA IŞIKLAR SÖNDÜ

3 Şubat'ta çekilen ilk görüntü, ülkenin Kiev gibi şehirlerinde veya ülkenin en büyük ve en yoğun yollarında Rusya'nın işgalinden önce yayılan ışık miktarlarını gösteriyor. Bu tarihte diğerlerine kıyasla beyaz ışıkların birçoğu daha sönük görünüyor olsa da NASA bunu doğal bulut örtüsü olarak açıklıyor. Ancak Çarşamba gününden bir görüntü, çok daha az ışığın olduğu mevcut durumu gösteriyor.

Savaştan sonra çekilen görüntü

TÜM BÖLGE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Bu görüntüde Kiev'in merkezi başta olmak üzere tüm bölgenin neredeyse tamamen karanlığa gömüldüğü ve küçük ışık noktalarının artık sönmüş olduğu görünüyor. Bu iki görüntü, Rusya'nın işgalinin etkisini tüm çıplaklığıyla yansıtıyor.

NASA o görüntüleri paylaştı: Mars aracına taş sıkıştı ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Perseverance isimli Mars keşif aracının başı yine küçük bir belaya girdi. Kızıl Gezegen’in yüzeyinde ilerleyen aracın kaçak misafiri var gibi görünüyor.