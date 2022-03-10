İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'de yaptığı 2 günlük ziyaret kapsamında İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi.
Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'ndaki ibadet töreninin ardından Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'ndan İsrail'e hareket etti.
İsrail’den çarpıcı Zelenskiy kararı: Parlamento konuşma yapmasına izin vermedi İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.
Avrupa'nın umudu Türkiye-İsrail iş birliği: Rus petrolüne alternatif olacak Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının paylaşımı ve nakli konusunda Türkiye karşısında yer alan Avrupa, Rusya’nın petrol ve gaz tehditleri ile zorda kalınca umudunu yeniden ülkemize bağladı.