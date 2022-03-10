Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
ALİYEV’DEN GÜNÜBİRLİK ZİYARET
Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi.
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü kutlaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla tebrik etti. Aynı zamanda Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenerek ilerlediği mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.