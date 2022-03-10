Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 15. gününde savaş devam ederken Rus birlikleri hastane, sivil demeden yerleşim yerlerini bombardımana tutuyor. Rusya'nın saldırgan tavrılarına karşılık birçok Batılı ülke yaptırım kararı alarak Rus ekonomisini hedef almıştı. Ekonomik ambargo uygulanan Rusya'dan Batıya misilleme adımı geldi.

BİRÇOK TEKNOLOJİK ÜRÜN LİSTEDE

Listeye ihracatı yasaklanan 200'den fazla ürün eklendi. Listede, teknoloji ürünleri, telekomünikasyon, tıbbi ekipman, otomobil, tarım makineleri, vagon ve lokomotif, konteyner, türbin, metal ve taş işleme makineleri, monitörler, projektörler, konsollar ve paneller dahil olmak üzere birçok ürün yer alıyor.

2022'YE KADAR GEÇERLİ

Rus medyasına göre, ekonomik kısıtlamalar 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak ve Avrasya Ekonomik Birliği, Abhazya ve Güney Osetya kapsam dışında tutulacak.

AB Rusya yaptırımları için acil toplanıyor Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrası uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

Savaş sonrası ülkeden kaçıyorlar! İşte Rusya'yı terk eden dev şirketler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok Batılı ülke yaptırım kararı almıştı. Bunun yanında bazı dev şirketlerde Rusya'dan çekilme kararı aldı. Bunların başında ise gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony geliyor. İşte Rusya'da faaliyetlerini durdurma kararı alan bazı şirketler...

ABD'den korkutan 'Rusya' uyarısı: Kimyasal silah kullanabilir Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği konusunda uyarıda bulundu.