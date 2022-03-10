Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'daya yönelik saldırıları devam ederken yapılacak bu görüşmeyi dünyada yakından takip ediyor. Bu görüşme, krizin başlangıcından bu yana taraflara eşit mesafede yaklaşan Türkiye'nin diplomatik adımlarından biri olarak kayıtlara geçerken, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının Antalya'daki buluşmasının ardından önümüzdeki günlerde Yunanistan ve Almanya başbakanları da Türkiye'ye gelecek

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatında iki hafta geride kalırken taraflar arasındaki müzakerelerde bugüne dek sonuç alınamadı. Türkiye eksenli diplomatik çabalar ise son günlerde yoğunlaştı.

BIDEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı bugün yüz güze görüşmelerinin arasında 18.30'da ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.



Erdoğan ABD'ye gidiyor: BM’de mülteci çağrısı yapacak Erdoğan’ın BM’de en çok üzerinde duracağı konunun göçmen meselesi olacağı, dünyaya bu konuda, ellerini taşın altına koymaları gerektiği mesajı vereceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li şirket yöneticileri ile görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın aralarında Netflix ve Microsoft gibi büyük şirketlerin de bulunduğu yaklaşık 20 ABD'li yönetici ile görüşecek.