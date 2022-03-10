Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükûmet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Putin, Rusya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın enerji tedarikinde bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Putin "Rusya’ya yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerde vatandaşlara kemerleri sıkmaları, daha sıkı giyinmeleri tavsiye ediliyor. Kötüleşen durumlarının gerekçesi olarak bize uygulanan yaptırımlara işaret ediyorlar. Bu çok garip, çünkü biz enerji tedarikinde bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaşan doğalgaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Putin "Bu şaşırtıcı, ancak gerçek" ifadesini kullandı.

Putin, ABD’de rekor kıran benzin fiyatlarına işaret ederek “ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar. ABD’de artan petrol fiyatları Washington’un hatalarından kaynaklıyor” dedi. Batı'nın Venezuela ve İran gibi "istenmeyen" ülkelere yaptırımlar uygulayarak zarar verdiğini belirten Putin, "Şimdi Venezuela ve İran’la görüşüyorlar. Daha en başından gayrimeşru yaptırımları uygulamamaları gerekirdi. Bu aynı durum bizim ülkemizle ilişkilerde de yaşanacak, bundan şüphem yok" sözlerini sarf etti.

Putin, küresel gübre piyasalarında durumun Rusya’ya yönelik yaptırımların öncesinde de zorlu olduğuna dikkati çekerek "Rus gübresine yönelik engellerin dünya için önemli sonuçları olur; aynı şeyler petrol, doğalgaz ve metaller için de geçerli" şeklinde konuştu



