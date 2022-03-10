Türkiye Gazetesi

Rusya'nın ülkesine başlattığı saldırıların 15. gününde kameraların karşısına geçerek yeni açıklamalarda bulunan Vladimir Zelenskiy, sert sözlerle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösterde. Zelenskiy Putin'e seslenerek, "Savaş suçu işlemekten yargılanacaksınız ve sonrası da olacak. Rus vatandaşları ve uzun yıllar boyunca aldattığınız herkes size karşı olacak" dedi.

MARİUPOL'DE 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Mariupol başta olmak üzere birçok kentte Rusya'nın halka dağıttığı yardımların propaganda amacıyla yapıldığını ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın insani yardım ve insani koridorlarını eleştirdi. Zelenskiy, "Dizlerinin üstünde çökmüş işgalcilerden ekmek ve su almaya çalışan halkımızı küçük düşürmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Zelenskiy ayrıca Mariupol'de dün gerçekleştirilen hastane saldırısında 1'i çocuk 3 kaybın, 17 de yaralının olduğunu belirtti.

"GÜÇLÜ BİR DESTEK BEKLİYORUZ"

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı katılım başvurusu hakkında konuşan Zelenskiy, "Somut bir sinyal bekliyoruz. Güçlü bir destek bekliyoruz. Hakkaniyetli olmalı. Gerçek, insancıl Avrupalı olmalı. Kimin hangi pozisyonda durduğunu biliyoruz. Arkamızda kimin olduğunu ve Avrupa Birliği'nin sadece muhasebe yaptığını düşünenleri çok iyi biliyoruz. İkna etmek için çalışacağız" dedi.

Ukrayna'nın tüm güçlerinin 15 gündür direnişte olduklarını hatırlatan Zelenskiy, "15 gündür devletimizi savunuyoruz. Biz sabrettik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, ulusal muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve direnişe katılanlar sayesinde köle olmadık ve asla olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Savaş sonrası yıkılan kentlerde çalışacaklarını ve Rusların bıraktığı savaş izlerinden arınacaklarını dile getiren Zelenskiy, "Saldırılardan etkilenen her şehir için özel bir devlet programı oluşturulacak. Hükümete kalkınma için talimat verdim. Kötülüğün geldiği tüm şehirlerde Rus işgalinin izlerine rastlamayacaksınız" dedi.

İsrail’den çarpıcı Zelenskiy kararı: Parlamento konuşma yapmasına izin vermedi İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.

Zelenskiy kritik kararı imzaladı! Siviller silah kullanabilecek Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 15. günde de devam ediyor. Zelenskşy ülkesinde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.

Zelenskiy'e sanatsal destek: Patlama seslerinin gölgesinde klasik müzik konseri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Ukraynalıların yabancı devletlere yaptığı hava sahasının kapatılması isteğine destek olmak amacıyla şehir merkezine gelen Kiev Klasik Orkestrası, savaşın gölgesinde resital verdi.

Rusya çocuk hastanesini vurdu, Zelenskiy isyan etti: Hava sahasını kapatın, cinayetleri durdurun Rus ordusunun Mariupol’daki çocuk ve doğum hastanesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yapan Zelenskiy, dünyaya seslenerek, “Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun!” dedi.