Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 15. gün geride kalırken, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICIRC) bir yetkili, Rusya tarafından kuşatılan liman kenti Mariupol'de zor zamanların yaşandığına dikkat çeti. Yetkili isim, kentteki yiyecek ve su kaynaklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere ulaştığına dair haberler olduğunu aktararak, Mariupol'de insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını” iddia etti.

"YİYECEK VE SU KAYNAKLARI TEHLİKELİ DERECEDE DÜŞÜK SEVİYELERDE"

Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın liman kenti Mariupol'de yaşam şartları gittikçe kötüleşiyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICIRC) Mariupol'deki Heyet Başkanı Sasha Volkov yayınladığı sesli mesajında, kentteki yiyecek ve su kaynaklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere ulaştığına dair haberler olduğunu aktardı. Volkov, birçok ailenin çocuklarını beslemek için yiyeceklerinin tükendiğini ifade ederek, bazı bölgelerde durumun daha kötü olduğunu ve insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını" aktardı.

"SEBZELER KARABORSAYA DÜŞTÜ"

Mariupol'da "sebzelerin karaborsaya" düştüğünü ifade eden Volkov, kentte et ve benzeri gıdaların ise bulunmadığını belirtti. Kentteki ilaçların da azaldığını dikkat çeken Volkov, bazı hastanelerin çalışmaya devam etmesine rağmen, şehrin eczanelerinin "dört ila beş gün önce yağmalandığını" belirtti. Volkov, "Çoğumuz, nem ve soğuk nedeniyle hastalanmaya başladık" ifadelerini kullanarak, insanların farklı ilaçlara ihtiyacı oluğunu ve özellikle diyabet ve kanser hastaları için kentte ilaç bulunamadığını belirtti.

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