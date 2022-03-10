DEAŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini açıkladı. Telegram'da DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, örgütün elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.
YENİ LİDERLERİNİ SEÇTİLER
Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu. ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerinin İdlib'e düzenlediği operasyonda öldüğü açıklanmıştı.
DEAŞ’ın iki elebaşı da aynı yolu ve aynı sonu paylaştı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin ABD operasyonu ile öldürülmesinin ardından yerine geçen DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin de selefinin öldürüldüğü yere sadece 25 km mesafede üstelik yine kendini patlatarak etkisiz hâle gelmesi dikkat çekti.
Ericsson şirketi, DEAŞ'a 2 milyon dolar rüşvet vermiş İsveçli teknoloji şirketi Ericsson'un, terör örgütü DEAŞ'a 20 milyon kron (2 milyon dolar) rüşvet verdiği ortaya çıktı.