Türkiye Gazetesi

Yılın başından bu yana enflasyon verileri sinyal veren ABD'de TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Söz konusu rekor verilerin ardından Biden yazılı açıklama yaptı. Biden, "Amerikan halkının bütçesinin fiyat artışları nedeniyle zorlandığının ve ailelerin Putin'in fiyat artışını hissetmeye başladığının bir göstergesidir." dedi.

İŞSİZLİK SON 50 YILIN ZİRVESİNDE

Ülkedeki işsizlik rakamlarının son 50 yılın en iyi seviyesinde olduğunu ve ekonominin iyileştiğini belirten Biden, "Aynı zamanda bugünkü enflasyon raporu, Amerikan halkının bütçesinin fiyat artışları nedeniyle zorlandığının ve ailelerin Putin'in fiyat artışını hissetmeye başladığının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, şubatta en büyük enflasyon kaleminin "Putin'in saldırgan tavırlarına" tepki veren enerji piyasaları olduğunu belirterek, "En başından bu yana söylediğim gibi, Putin'in gereksiz savaşına karşılık uyguladığımız yaptırımların ülke içinde de bir bedeli olacaktır. Ancak Amerikalılar şunu bilmeli ki Putin'e ödettiğimiz bedeller bizim ödediğimizden çok daha yok edicidir." ifadesine yer verdi

ABD'lilerin üzerindeki ekonomik yükü kaldırmak için çabaladığını belirten Biden, tedarik zincirini güçlendirmek ve ABD içinde üretimi artırmak için adımlar attığını anımsattı.

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