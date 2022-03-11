Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ağır yaptırımlarla karşı akrşiya kalan Rusya, büyük firmaların da ülkesindeki faaliyetlerini askıya alması sonrası sok üstüne şok yaşıyor. Bu defa da Disney, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durduracağını duyurdu.

"DİĞER TÜM İŞLERİ DURDURMAK İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

Sirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Disney'in sinema filmlerinin Rusya'daki gösterimlerine ara verildiğinin ve şirketin ülkedeki diğer faaliyetlerinin gözden geçirildiğinin duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Ukrayna'ya yönelik amansız saldırı ve tırmanan insani kriz göz önüne alındığında, Rusya'daki diğer tüm işleri durdurmak için adımlar atıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Durdurulacak faaliyetlere içerik ve ürün lisansı, Disney Cruise Line aktiviteleri, National Geographic dergisi ve turları, yerel içerik prodüksiyonları ile kanalların dahil olduğu belirtilen açıklamada, bu ticari faaliyetlerden bazılarının hemen durdurulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, kanallar ve bazı içerik ile ürün lisansları gibi faaliyetlerin durdurulmasının sözleşmelere bağlı konular nedeniyle zaman alacağına işaret edilerek, "Bu işleri durdursak bile, Rusya'da çalışmaya devam edecek olan kendini işine adamış meslektaşlarımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Disney'in açıklamasında, mültecilere ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda yardım sağlanması için şirketin sivil toplum ortaklarıyla çalışmaya devam ettiği belirtildi.

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