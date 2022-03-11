Türkiye Gazetesi

Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti. Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi asılasını (GSYH) yarısıdır." dedi. Ustenko, Rusya Merkez Bankasının rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD istihbaratı uyardı: Rusya, Ukrayna'da kimyasal silah kullanabilir Rusya'nın daha önce başka yerlerde kimyasal silah kullandığını belirten ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Ukrayna'da da benzer bir saldırı düzenleyebilecği konusunda uyardı.

Rusya ordusu Ukrayna’nın doğalgaz boru hattını vurdu Rus ordusu Ukrayna'daki stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Son olarak Svitlodarsk’da bulunan bir doğalgaz boru hattını vurdular.