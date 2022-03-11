Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya’ya karşı savaşan Ukraynalı askerler arasında Müslüman komutanlar da bulunuyor. Müslümanlar, ülkelerini savunduklarını NATO adına verilen bir vesayet savaşı içinde olmadıklarını söylüyor.

Ukrayna cephesinin en büyük Müslüman grubu Kırım-Tatar Taburu. Birliğin komutanı İsa Akaev. Rusya'ya karşı sergiledikleri mücadeleyi Türkiye'nin bir asır önce verdiği İstiklal Savaşı'na benzeten Akaev "Bir Müslüman için zulme kayıtsız kalmak gibi tercih olamaz. İşgalci zorbalara karşı özgürlük mücadelesi veriyoruz" dedi.

Başkent Kiev'de görev yapan İsmail Ramazanov cephe hattında yaşananları şu sözlerle özetledi: “Namusumuzu Ruslara teslim edemeyiz. Eşimi, çocuklarımı nispeten daha güvenilir bir yere götürüp direniş halkasına dâhil oldum. Ukrayna’yı terk etmek çözüm değil. İnsanlar vatanlarını korumak zorunda. Gittiğimiz yer neresi olursa olsun burada kalıp zafer için savaşmak çok daha onurlu bir tercih. Kiev'i cehenneme çevirecek bir tahkimat yaptık. Çok güçlü mukavemet görecekler. Cephede okuduğumuz ezanlar ve kıldığımız namazlar Ukraynalı askerleri de derinden etkiliyor. Bize güç veren şeyi merak ediyorlar. Onlara dinimizi anlatan kitaplar ve Kur'ân-ı kerim hediye ediyorum... Ölümün bu kadar sıcak hissedildiği siperlerde çok farklı duygular yaşanıyor."

UKRAYNA KIRIM’SIZ OLMAZ

Kırım doğumlu olan İsmail Ramazanov, Rus işgal girişiminde Kiev’in kırılma noktası olacağını savunuyor. "Ukrayna Kırım'sız olmaz" diyen Ramazanov, Ukrayna’da yenilen Rusların Kırım’ı savaşsız terk edeceği görüşünde. Ata topraklarına döneceği güne kadar savaştan vazgeçmeyeceğini kaydeden İsmail Ramazanov’un İslam dünyasından tek isteği dualarında yer almak.

CANIMIZI ORTAYA KOYDUK

Ukraynalı komutanlardan Murat Putilin'in ismi Sergei idi. Putilin önce Müslüman oldu. Hidayete erdikten sonra "Murat" ismini aldı. Ardından Rus işgalcilere karşı cepheye koştu. Şimdi en zorlu cephelerden Karkov’da savaşıyor. Ukrayna Müslüman Taburu’nun komutanlığını yapıyor. İlk günlerde ülkeyi terk etme şansı olduğunu ancak bunu yapmadığını söyleyen Ukraynalı komutan, "Allah zulme karşı canlarınız ve mallarınızla cihat edin buyuruyor. Vatanımızı, namusumuzu işgalcilerden korumak için canımızı ortaya koyduk. Bunun dışında hiçbir gayemiz yok" diye konuştu.

Savaşın ne kadar süreceğinin önemi olmadığını ifade eden Ukraynalı savaşçı, ölene ya da zafer kazanana kadar cephede kalacağını söyledi. Murat Putilin, birlikte savaştığı bazı arkadaşlarını kaybetmiş bazıları da yaralanmış. Müslümanların Suriye’de yalnız bırakıldığına inanan Putilin, Ukrayna’da bu durumun tekrar etmeyeceğine inanıyor.

Rusya'nın işgal girişiminin Ukrayna'ya maliyeti 100 milyar dolar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

