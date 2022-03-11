Türkiye Gazetesi

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile defalarca telefonla görüştü. Erdoğan’ın temasları iki ülke lideriyle sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Litvanya Başbakanı Ingrida Simonytea, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun da yer aldığı devlet ve hükûmet başkanları ile defalarca görüşerek barış için çaba harcadı. Erdoğan dün akşam da ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

LİDERLER TEK TEK GELİYOR

Telefon diplomasinin yanı sıra bu süreçte Türkiye’ye lider ziyaretleri de gerçekleşiyor. Önceki gün İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un ardından dün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün yarın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek. Ayrıca pazar günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazartesi günü de Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ankara’ya günübirlik bir ziyarette bulunacak.

Rusya ve Ukrayna, Antalya'da ilk kez yüz yüze masaya oturdu Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin ara buluculuğunda bir araya geldi. Zirveden barış çıkmadı. Son söz liderler zirvesine kaldı.