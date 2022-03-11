Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Müzakere masalarından sonuç çıkmazken, bölgedeki sivil can kayıpları artmaya devam ediyor. İki ordunun karşılıklı çatışmaları sürerken, Ukraynalı askerlerin düşürdüğü bir Rus savaş uçağının pilotu, Putin'i zora sokacak itiraflarda bulundu.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURDULAR

Ukrayna tarafından düşürülen ve esir alınan Rus savaş uçağının pilotu Aleksandır Krasnayarzev, sivil alanları vurduklarını itiraf etti. Krasnayarzev, "Ukrayna topraklarında savaş amaçlı uçuşlarda yer aldım. 3 kere uçuş gerçekleştirdim, üçüncüsünde vurdum. Bize askeri alanlar üzerine çalıştığımız söylendi, ancak verilen koordinatların Çernigov'da sivil yerleşim yerlerine ait olduğu çıktı" dedi.

'KONTROL EDİLEMEYEN BOMBA' İTİRAFI

Daha fazla can kaybına ulaşmak için kontrol edilemeyen bombalar kullandıklarını itiraf eden pilot, "Hava saldırılarımız sonrasında yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini kendi gözümle gördüm. Mariupol şehrinde çocuk hastanesi vuruldu. Rus askerlerine sesleniyorum, Ukrayna karşısında savaşa girmeyin. Çocukları ve kadınları öldürmeyin" dedi.

Rusya'nın işgal girişiminin Ukrayna'ya maliyeti 100 milyar dolar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

ABD istihbaratı uyardı: Rusya, Ukrayna'da kimyasal silah kullanabilir Rusya'nın daha önce başka yerlerde kimyasal silah kullandığını belirten ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Ukrayna'da da benzer bir saldırı düzenleyebilecği konusunda uyardı.