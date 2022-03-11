Türkiye Gazetesi

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yayınladığı yeni görüntülere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 67 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu büyük ölçüde dağıldı.

CNN'nin haberine göre dün yerel saat 11.37'de çekilen uydu görüntüleri, konvoyun bazı unsurlarının Ukrayna'nın Lubyanka yakınlarındaki ormanlara ve ağaçlık alanlara "yeniden konumlandırıldığını" gösteriyor.

RUS ORDUSUNA AİT SİPER ALMIŞ ARAÇLAR GÖZÜKÜYOR

Antonov Hava Üssü'nün yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaki Lubyanka yakınlarında, Rus ordusuna ait araç ve silahların seyrek ağaçlık alanlarda siper aldığı görülüyor. Berestyanka'da, hava üssünün 16 kilometre batısında da bir dizi yakıt kamyonu ve ağaçların yakınındaki bir alana yerleştirilmiş birden fazla roketatar görülüyor.

Ivankiv'in güneydoğusunda ise 67 kilometrelik konvoyun sonu ve karayolunda hala kamyonlar ve ekipman görülüyor.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı: 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor Yeni yayımlanan uydu görüntülerine göre 64 kilometreden uzun olan Rus askeri konvoyu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerliyor. Kiev'e 43 kilometre uzaklıkta olduğu tahmin edilen konvoyda zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlar bulunuyor.

Müzakere öncesi kritik hareketlenme: 5 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar, 5 kilometrelik Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğini duyurdu.