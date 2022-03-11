Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16. gününde Rus birliklerinin saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Çocuk, kadın ve sivil demeden yapılan saldırılarda dün Mariupol'de bir çocuk hastanesi vurulmuş ve 20'ye yakın kişi yaralanmıştı. Rusya'nın saldırgan tavırlarına karşın Batılı ülkelerden yaptırım kararları alınmış ve Rus ekonomisi hedef alınarak yaptırımlarla adeta darbe vurulmuştu.

Rusya'ya tepkiler dinmezken Facebook'tan Rusya hakkında çarpıcı bir karar geldi. Karara göre kullanıcılar Putin'e ve Rus askerlerine şiddet içerikli mesaj ve ölüm çağrıları yapabilecek ve Facebook bunu engellemeyecek.

'RUS İŞGALCİLERE ÖLÜM'

Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.

LUKAŞENKO VE PUTİN'E ÖLÜM ÇAĞRISI İZNİ

Washington Post'un haberine göre Meta, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere de izin verecek.

İŞGALE DESTEK VEREN RUSLARDA DAHİL

Ayrıca Ukrayna işgaline destek veren Rusları hedef alan içerikler de bir süre engellenmeyecek. Facebook ve Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun kullanımı Rusya'da engellenmişti.

Önce yavaşlatıldı, sonra engellendi: Rusya'dan Facebook kararı Rusya, geçen haftalarda yavaşlattığı Meta’nın sahibi olduğu Facebook’a erişim yasağı getirildiğini açıkladı. Facebook ülkeden geçen hafta yetkililerce müdahale edilerek yavaşlatılmıştı.

Ukrayna'yı hedef alıyorlardı: Facebook'tan Rusya operasyonu Facebook, Ukrayna'da Rus dezenformasyonunu yaymaya çalışan bir sahte hesap ağını kapattı. Şirket, son 48 saat içinde tespit edilen yaklaşık 40 hesap, sayfa ve grubu Facebook ve Instagram'dan kaldırdığını açıkladı.

Twitter ve Facebook, Ukraynalılara 'profil kilitleme' çağrısı yaptı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik adımlarından sonra sosyal medya devleri de yeni hamleler yapmaya başladı. Facebook ve Twitter, Ukrayna’daki kullanıcıların profillerini kilitlemesini önerdi.