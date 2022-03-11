Türkiye Gazetesi

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği askeri harekat emri ile Ukrayna topraklarında işgal girişimine başlayan Rus askerleri, saldırılarına devam ediyor. Dünyanın büyük tepkisini çeken işgal girişimi sonrası Putin geri adım atmadı ve üç kere bir araya gelen iki taraf, müzakere masasında sonuç alamadı.

Rusya, işgal girişimi sonrası büyük tepki çekti ve dünyanın birçok ülkesi tarafından yaptırımlara maruz bırakıldı. Yaptırımların boyutu Kuzey Kore ve İran gibi ülkeleri sadece 10 gün içerisinde geride bıraktı. Özellikle ekonomik yaptırımların ülkede büyük yankı uyandırdığı ve etkisini göstermeye başladığı biliniyor.

HEM ENFLASYON HEM FİYATLAR ARTIŞTA

Rusya'da geçen hafta enflasyon yüzde 2,2 artışla 2008'den bu yana en yüksek haftalık artışını gösterdi. Ülkede savaşın başladığı hafta yerli otomobil fiyatları ise yüzde 17, ev aletleri ve televizyon fiyatları yüzde 15, akıllı telefon fiyatları yüzde 10’a yakın arttı.

RUS RUBLESİ İKİ KATI DEĞER KAYBETTİ

Rus rublesi savaş öncesi gerilimin tırmandığı günlerde dolar karşısında 80 seviyesine yükselmişti, sonrasında 155'e kadar çıktı. Ruble neredeyse iki katı değer kaybetti. Bu yükseliş, Rusya Merkez Bankası'nın rubleye müdahale ettiğini duyurmasına rağmen yaşandı.

Ülkede iki haftadır borsalar da açılmıyor. Rusya'nın 15 gün önce 220 seviyesindeki risk primi CDS 3 bin puana dayandı. CDS'ler iflas riskine işaret ederken, yabancı kuruluşların yaptığı değerlendirmeler de bunu destekliyor.

'EN OLASI SENARYO İFLAS' İDDİASI

Yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya'nın dış borç ödemesi yapabilme olasılığının zayıf olduğunu, bu nedenle en olası senaryonun iflas olduğunu belirtti. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu da Rusya'nın notunu çöp seviyesine çekti.

Rusya'nın iflas etmeyebileceğine ilişkin çeşitli görüşler de bulunuyor. Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihraç ederek hayli yüksek bir ticaret fazlası elde ettiğini bu nedenle dış borcunun düşük olduğu belirtiliyor. Rusya Merkez Bankası'nın 640 milyar dolar civarında da rezervi var ancak uygulanan yaptırımlar nedeniyle bu rezervin büyük kısmına erişim sağlayamıyor.

Ekonomistler Rusya'nın ödeme krizi yaşayıp yaşamayacağının önümüzdeki haftalarda belli olacağını dile getiriyor.

Kuzey Kore'yi geride bıraktı! Rusya yaptırım rekoru kırdı Ukrayna topraklarına yönelik işgal girişimi nedeniyle dünya çapında birçok yaptırımla karşı karşıya kalan Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı geride bırakarak dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu.

Rusya'da 200'den fazla ürüne ihracat yasağı Rusya Federasyonu hükümeti, 200'den fazla ürünün ihracatının 2022'nin sonuna kadar geçici olarak yasakladı.