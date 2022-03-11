Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının 16. gününde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rus kuvvetlerinin ilerleyişi devam ederken, ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin, savaşın başladığı günden beri hiç beklemediği bir direnişle karşılaştı. Direniş yüzünden ilerlemede zorluk çeken Putin, son çare olarak kimyasal silahlara başvurabileceği iddia edildi.

KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİR

Savaş devam ederken dün ABD yetkilileri “ Ukrayna savaşını kaybetmeyi göze alamayan Putin'in yeni yollara başvurabileceğini” açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal veya biyolojik silah saldırısı planlıyor olabileceğini iddia etti.

“PUTİN OYUN KİTABINDAN ÇIKTI”

Ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düşerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da önemli açıklamalar geldi. Johnson, Kimyasal silahlar hakkında duyduğunuz şeyler, doğrudan Putin'in oyun kitabından çıktı” dedi ve Rusya için "sinik, barbar bir hükümet" ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den Rusya'ya mesajı, 'Bunu bütün dünya biliyor” deyip açıkladı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlar kurulduğu ve kimyasal denemeler yapıldığı iddialarına cevap verdi.

Yaptırımlar pahalıya patladı: Rusya iflasın eşiğinde mi? Ukrayna'yı işgal girişiminde bulunan Rusya, sert ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Enflasyon 2008'den bu yana en yüksek haftalık artışı gösterirken, Ruble de iki kat değer kaybetti. Ülkede iki haftadır borsalar açılmazken, yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya'nın dış borç ödemesi yapabilme olasılığının zayıf olduğunu, bu nedenle en olası senaryonun iflas olduğunu belirtti.

Facebook'tan Rusya kararı: Putin'e ölüm çağrısı yapanlar engellenmeyecek Instagram ve Facebook'un bağlı olduğu şirket Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara geçici olarak izin vereceğini açıkladı.