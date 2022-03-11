Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın ardından ülkede ülkede faaliyet gösteren Japon giyim markasının faaliyetlerini durdurma kararı sonrası mağazada uzun kuyruklar oluştu. Rusya'da faaliyetini sonlandıracak bir mağazada uzun kuyruklar oluştu.

Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Japonya merkezli giyim markası Uniqlo’nun mağazasında uzun kuyruklar oluştu. Markanın Moskova mağazına gelen müşteriler alışveriş yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

SAVAŞ NEDENİYLE FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Uniqlo’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı duyurulmuştu.

850 RESTORAN GEÇİCİ OLARAK KAPATILACAK

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını kapatma kararını açıkladıktan sonra özellikle gençler arasında üzüntüye neden oldu. Restorana ait ürünlerin ikinci el sitelerinde fahiş fiyatlara satıldığı görüldü.

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağı duyurulmuştu.

Kararın açıklanmasından sonra bazı McDonald's restoranlarında kuyruklar oluşurken, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitelerinde şirkete ait hamburger ve diğer bazı ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması dikkati çekti. Bazı hamburgerler için 150 dolara kadar fiyatlar istendiği görüldü.

Şirketin eşantiyon olarak dağıttığı bardaklar da internet sitelerinde 50 dolara satışa çıkarıldı. Bazı ilanların sitelerden hızlı bir şekilde silinmesi de dikkati çekiyor.