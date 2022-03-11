Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı 16'ncı gününe girdi. Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlara rağmen işgale devam eden Rusya geri adım atmazken, üç kere bir araya gelen taraflar barış müzakerelerinden sonuç alamadı.

Ateşkes görüşmeleri için Belarus'da bir araya gelen heyetler uzlaşıya varmakta başarısız olurken Türkiye, resmi olarak olarak arabuluculuk rolünü üstlendi. Savaşın başladığı günden bu yana iki ülke arasındaki en büyük diplomatik görüşmeye ev sahipliği yapan Türkiye'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba bir araya geldi.

ANTALYA'DAN SONUÇ ÇIKMADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da gerçekleşen üçlü barış zirvesinin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları önemli açıklamalarda bulundu. Herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini belirten Kubela, "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi" dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmadığını belirten Lavrov ise, "Putin her zaman Zelenskiy ile görüşmeye hazırdır. Temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: ZELENSKIY PUTİN'LE DOĞRUDAN GÖÜŞMEYE HAZIR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Igor Zhovkva, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya'da gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek bakanların bir araya gelmesinin iyi bir adım olduğunu kaydetti. Zhovkva, "Ancak nihai kararı veren Rusya Dışişleri Bakanı değil. Nihai karar savaşın son bulması, ateşkesin imzalanması, Rus askerlerinin çekilmesi ve bu tek bir kişinin (Putin) vereceği bir karar" ifadelerini kullandı.

Zhovkva, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in diplomatik çözüme hazır olduğunu ifade ederken "Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır ancak bu müzakereler sırasında herhangi bir ödün vermeyecek" dedi.

PUTİN: OLUMLU GELİŞMELER OLUYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından müzakere sürecine dair pozitif bir mesaj geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" ifadelerini kullandı.

Putin: Ukrayna'ya karşı savaşacak gönüllüleri kabul edeceğiz Rusya ve Ukrayna savaşından gelişmeler gelmeye devam ediyor. Kiev'de siren sesleri yükselirken Zelenskiy'nin açıklamasına göre; dün 100 bin Ukraynalı güvenli bölgeye aktarıldı. Diğer yandan sokak savaşı için eğitilen Ukraynalılar molotof kokteyli ile antrenman yaparken görüntülendi. Vladimir Putin'den Ukrayna'nın savaşçı hamlesine karşılık geldi. Putin "Ukrayna'ya karşı savaşmak isteyenleri kabul edeceğiz" dedi.

Kremlin'den Ukrayna savaşının ne zaman biteceğine ilişkin açıklama Kremlin sözcüsü Peskov, "saldırılar ne zaman sona erecek?" sorusuna 'Batı'dan sorularımıza yanıt istiyoruz, ondan sonra her şey biter.' cevabını verdi.