Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken taraflar dün Antalya Diplomasi Formunda çözüm bulmak için buluşmuş ancak görüşme yine olumsuz sonuçlanmıştı. Rusya saldırıları nedeniyle sorumluluk almayıp NATO'yu suçluyor ve Ukrayna'da sivillerin olduğu bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

'NATO GÜÇLERİNİ YAKINIMIZA KONUŞLANDIRDI'

Kremlin Sözcüsü Peskov konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın defalarca güvende olmadığını hissettiğini ancak Batı'nın bu konuda yanıt vermediğini belirten Peskov, "NATO ülkeleri güçlerini batı sınırımıza yakın konuşlandırdı" dedi.

'SORULARA CEVAP İSTİYORUZ'

Ukrayna konusundaki endişelerini defalarca ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını vurgulayan Peskov, "Sorularımıza yanıt istiyoruz,ondan sonra herşey biter" diye konuştu.

Peskov "Ukrayna'ya kendi insanlarını öldürmemesi konusunda baskı yapmasını Batı'ya defalarca söyledik" dedi.

ORTADOĞU'DAN 20 BİN GÖNÜLLÜ SAVAŞÇI

Kremlin Sözcüsü "Suriyeliler Rusya için Ukrayna'da savaşmaya gönüllü olabilir" dedi ve ekledi:

"Hiçbir Rus Rus olmaktan utanmaz, eğer utanıyorsa gerçek Rus değildir."

Kremlin'den ateşkes açıklaması! Putin tek şartını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Kremlin, “Operasyonların durması ancak Kiev’in Rusya’nın taleplerini karşılamasına bağlı” ifadelerini kullandı.

ABD’de yeni yaptırımları açıkladı: Kremlin Sözcüsü Peskov ve 19 oligark listede Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

Kremlin: Heyetimiz müzakere için Ukrayna tarafını bu akşam bekleyecek Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin müzakere için Ukrayna heyetini bugün akşam saatlerinde beklediğini açıkladı.



