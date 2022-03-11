Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 16. güne girdi. Rus orduları başkent Kiev’e kadar ilerledi. Bombardıman ve çatışma altındaki Kiev’de Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği binası boşaltılıyor. Çatışmaların giderek arttığı Kiev’de Türkiye Büyükelçiliği, güvenli bölgeye geçme kararı aldı.
Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren seslerinin duyulduğu öğrenildi.
Kiev’de kent meydanına barikatlar kuruldu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in (BM)'nin açıkladığı rakamlara göre Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını,bildirdi. Çatışmaların devam ettiği bölgede başkent Kiev’in kent meydanında güvenlik önlemleri arttırılarak barikatlar kuruldu.